Киев, 9 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Киевские коммунальные службы начали демонтаж памятника герою Гражданской войны Николаю Щорсу, сообщила 9 декабря пресс-служба Киевской городской администрации в своём Telegram-канале.

РИА Новости Памятник Николаю Щорсу. Киев

«Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу», — сказано в сообщении.

Мэрия Киева также напомнила, что ранее монумент был исключён из государственного реестра памятников культурного наследия, и предупредила, что для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

Снятый с пьедестала памятник будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова, уточнили в киевской горадминистрации.

Кто такой Щорс?

Памятник Щорсу стоял в Киеве почти 70 лет. Это один из самых известных командиров Красной армии времён Гражданской войны. Он — уроженец Украины, родом из посёлка Сновск Черниговской области. Являлся ветераном Первой мировой, которую окончил в чине подпоручика русской армии. Затем в Черниговской губернии вошёл в партизанский отряд, который вёл бои с немецкими войсками.

Красноармеец сформировал на территории Брянской области «1-й Украинский советский полк имени Богуна» — известного казачьего полковника времен восстания Хмельницкого. Этот полк в составе красных войск в том числе брал Киев, где Щорс в феврале 1919 года был назначен комендантом, после чего его назначили командиром «1-й Украинской советской дивизии», которая уже в марте пошла в наступление на запад, ведя бои за Житомир и Винницу.

Щорс погиб в августе 1919 года на 25-м году жизни на Житомирщине, в боях с Галицкой армией ЗУНР. Смерть наступила от ранения в голову при невыясненных обстоятельствах. До сих пор обсуждаются версии, что его убили свои же, хотя четких подтверждений они не имеют.

Киевский демонтаж памятников

Памятник Щорсу — далеко не первый попавший под демонтаж в украинской столице. Только за последний месяц сообщалось о нескольких подобных случаях.

Так, в начале ноября украинское издание «Страна» опубликовало видеозапись, на которой запечатлена техника, осуществляющая демонтаж советской звезды со стелы, расположенной на проспекте Победы, который в начале этого года переименовали в Брестский проспект.

А 15 ноября в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который стоял на этом же проспекте. До этого памятники ему снесли в Житомире, Харькове и Одессе.

Установленный почти полвека назад памятник советскому писателю Николаю Островскому киевские власти снесли в октябре. Монумент с 1978 года стоял перед фасадом здания Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта, где писатель учился в 1921–1922 годах. Теперь от памятника остался только постамент.

Более того, в августе на монументе «Родина-мать» в Киеве установили украинский герб-трезубец, сняв советский герб с серпом и молотом. Власти приурочили демонтаж к празднованию Дня независимости Украины 24 августа.

В столице Украины в рамках так называемой масштабной кампании по «дерусификации» и «десоветизации» запланировано снести 296 объектов, связанных с СССР или Россией: это 95 памятников и 201 доска или элемент отделки.

Декоммунизация

Процесс массового сноса памятников на Украине начался в 2015 году, когда в стране приняли закон о «декоммунизации». Сначала нападкам подверглось советское наследие, со временем в стране стали сносить памятники русским политическим деятелям и представителям культуры.

К началу 2022 года на Украине были снесены более 2,5 тыс. памятников. Также были изменены названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Он отметил, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.