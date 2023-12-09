Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В мире спадает рекордный интерес к швейцарским часам класса люкс. Об этом написало агентство Bloomberg.

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По мнению автора статьи, с начала пандемии коронавируса наблюдался всплеск интереса к роскошным механическим наручным часам швейцарского производства. Однако сегодня этот «бум» завершается.

В публикации указывается, что в 2022 году экспорт швейцарских часов вырос до $28,5 млрд, но из-за неустойчивого экономического роста в западных странах, а также других сопутствующих факторов, включая повышенную процентную ставку и агрессивную ценовую политику производителей часов, наблюдается спад ажиотажа.

«Производители часов наблюдают снижение спроса в последние месяцы, при этом цены на них на вторичных рынках упали. А руководители — от ведущих исторических брендов до выскочек, преуспевших во время недавнего безумия, — начали признавать, что ситуация быстро ухудшается», — отметили журналисты.

О всплеске продаж предметов роскоши писало ИА Регнум в октябре 2022. Тогда говорилось, что этот сегмент экономики остается невосприимчивым к кризису в розничной торговле. Уточнялось, что пертурбации на рынках, рост инфляция и общий экономический пессимизм не стали препятствием обеспеченных людей, желающих приобрести дорогие сумки, наручные часы, украшения и автомобили.