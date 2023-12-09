Лондон, 9 декабря, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Если Запад прекратит финансовую помощь, Украине грозит смертельная опасность. Об этом заявила жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена Зеленская в интервью Би-би-си.

White House Office/Global Look Press Елена Зеленская

«Нам очень больно видеть сигналы, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос выживания», — сказала Зеленская.

Комментируя ситуацию с законопроектом о поддержке Киева, который оказался заблокированным в Конгрессе США, она заявила, что украинцев оставят умирать, если помощи не будет.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил об отсутствии прогресса в вопросе выделения помощи Украине.

На Западе стали чаще появляться публикации об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Зеленского. Так, телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией. Разговор идёт и о том, чем Украина готова пожертвовать для достижения мира.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что без помощи и поддержки со стороны США стране грозит катастрофа. Реальность такова, что теперь началась международная изоляция киевского режима, отметил эксперт.