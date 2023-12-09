Вашингтон, 9 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден запутался в цифрах, говоря о средствах, выделенных на инфраструктурные проекты. Он оговорился во время визита в штат Невада.

Кадр из видео Джо Байден

«Более миллиарда — трёхсот миллионов — триллиона — трёхсот миллионов долларов», — запутался Байден, говоря об инвестициях в инфраструктуру страны.

В ходе своего выступления в Лас-Вегасе он раскритиковал политику бывшего президента США Дональда Трампа в этой области, пообещав вместо инициативы «неделя инфраструктуры» создать «десятилетие инфраструктуры».

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Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден оказался в неловкой ситуации во время совместного выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Американский лидер врезался в флаг Бразилии, а также забыл про рукопожатие с президентом латиноамериканской республики по завершении их совместного выступления. Всё это произошло, когда оба лидера вышли на сцену, чтобы рассказать о своей инициативе по улучшению прав трудящихся в каждой стране. Выступление американского президента не задалось с самого начала. Байден прослушал начало речи Лулы да Силвы, так как не мог разобраться с гарнитурой для перевода. В какой-то момент Байден даже уронил наушник. Это, как подметили СМИ, вызвало раздражение бразильского президента.

Затем президент США произнёс бессвязную речь о своём «экономическом видении восстановления экономики посередине и снизу вверх». После своего выступления Байден удалился со сцены, так и не пожав руку бразильскому коллеге.