Тверь, 9 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. В городе Старица Тверской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трёхлетней девочки, которая была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии в детскую областную клиническую больницу, сообщили в 9 декабря в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Владимир Гердо/ТАСС

По данным следствия, бригаду скорой помощи к ребёнку вызывали дважды. Так, 30 ноября мать девочки вызывала бригаду скорой из-за плохого самочувствия дочери, врач осмотрел её на дому.

На следующий день врачей вызвали повторно, после ребёнка доставили в местную больницу, затем госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в детскую областную клиническую больницу. 2 декабря девочка умерла, предварительная причина смерти — пневмония.

Данное заболевание, считают следователи, врачами городской больницы не было выявлено, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было быть установлено и приняты необходимые меры.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА Регнум, министерство здравоохранения Татарстана и территориальный орган Росздравнадзора в республике проверяют сообщения, опубликованные местными СМИ, а также в соцсетях, о смерти 16-летнего подростка после того, как врачи отказались его госпитализировать.

Подросток пришёл в Республиканскую детскую клиническую больницу, жалуясь на боли в шее, но его не положили в стационар. На следующее утро мальчик умер, находясь дома.

В июле в Ставрополе возбудили уголовное дело после смерти четырёхлетней девочки в больнице. По версии следователей, причиной её гибели стало ненадлежащее оказание медицинской помощи.