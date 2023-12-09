Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах президента в 2024 году
Вашингтон, 9 декабря, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Избирательная кампания перед выборами президента России в 2024 году будет «что надо». Такое мнение высказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 8 декабря.
На вопрос журналистов, что в администрации американского лидера думают о планах президента РФ Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах в 2024 году, Кирби улыбаясь сказал, что «гонка будет что надо».
«Это всё, что я скажу об этом», — заключил представитель Белого дома.
При этом ряд западных СМИ признали, что решение Путина об участии в выборах логично и российский лидер пользуется огромной поддержкой народа.
Как писало ИА Регнум, уровень доверия граждан президенту составляет 78,5%, таковы итоги опроса ВЦИОМ, проведённого с 27 ноября по 3 декабря.
Решение Путина
На церемонии вручения наград в Кремле 8 декабря в ответ на предложение председателя Народного совета ДНР Артёма Жоги выдвинуть свою кандидатуру Путин согласился. Он заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас такое время, что принято решение баллотироваться.
Попытки вмешаться в выборы
По мнению руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, Запад попытается вмешаться в предстоящие выборы, как он делал это ранее.
Согласно его оценке, выборы президента в 2024 году будут также проходить в контексте внешнеполитических отношений. Противники России с целью стратегического поражения попытаются использовать разные инструменты. По его мнению, они могут не признать итоги выборов, организовать провокации или утверждать, что выборы были «нечестные и неправильные».
Кроме того, 21 ноября председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что работа по дискредитации предстоящих выборов президента РФ в зарубежных странах среди уехавших из России уже ведётся.
По её словам, среди покинувших Россию есть люди, которые «формируют базу, чтобы сорвать президентские выборы. И уже работают и там, и здесь».
Реакция в России
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, своим решением о выдвижении своей кандидатуры Путин отреагировал на обращение людей. Он отметил, что де-факто предвыборная кампания российского лидера началась, де-юре — ещё нет, для этого Путин сначала должен зарегистрироваться в качестве кандидата.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, решение Путина логичное и правильное, принимая во внимание, сколь драматичный период переживает сейчас страна.
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент никогда не избегал ответственных решений, и сейчас, в момент исторического выбора и исторического вызова, вновь показал, что готов действовать, исходя из интересов страны и её граждан.