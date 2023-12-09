Вашингтон, 9 декабря, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Избирательная кампания перед выборами президента России в 2024 году будет «что надо». Такое мнение высказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 8 декабря.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

На вопрос журналистов, что в администрации американского лидера думают о планах президента РФ Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах в 2024 году, Кирби улыбаясь сказал, что «гонка будет что надо».

«Это всё, что я скажу об этом», — заключил представитель Белого дома.

При этом ряд западных СМИ признали, что решение Путина об участии в выборах логично и российский лидер пользуется огромной поддержкой народа.

Как писало ИА Регнум, уровень доверия граждан президенту составляет 78,5%, таковы итоги опроса ВЦИОМ, проведённого с 27 ноября по 3 декабря.

Решение Путина

На церемонии вручения наград в Кремле 8 декабря в ответ на предложение председателя Народного совета ДНР Артёма Жоги выдвинуть свою кандидатуру Путин согласился. Он заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас такое время, что принято решение баллотироваться.

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Попытки вмешаться в выборы

По мнению руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, Запад попытается вмешаться в предстоящие выборы, как он делал это ранее.

Согласно его оценке, выборы президента в 2024 году будут также проходить в контексте внешнеполитических отношений. Противники России с целью стратегического поражения попытаются использовать разные инструменты. По его мнению, они могут не признать итоги выборов, организовать провокации или утверждать, что выборы были «нечестные и неправильные».

Кроме того, 21 ноября председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что работа по дискредитации предстоящих выборов президента РФ в зарубежных странах среди уехавших из России уже ведётся.

По её словам, среди покинувших Россию есть люди, которые «формируют базу, чтобы сорвать президентские выборы. И уже работают и там, и здесь».

Реакция в России

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, своим решением о выдвижении своей кандидатуры Путин отреагировал на обращение людей. Он отметил, что де-факто предвыборная кампания российского лидера началась, де-юре — ещё нет, для этого Путин сначала должен зарегистрироваться в качестве кандидата.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, решение Путина логичное и правильное, принимая во внимание, сколь драматичный период переживает сейчас страна.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент никогда не избегал ответственных решений, и сейчас, в момент исторического выбора и исторического вызова, вновь показал, что готов действовать, исходя из интересов страны и её граждан.