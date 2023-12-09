Вашингтон, 9 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Резолюцию, призывающую украинское правительство отменить запрет на усыновление детей американскими гражданами, представил член палаты представителей Конгресса США Крис Смит.

Felix Kästle/Global Look Press

Конгрессмен-республиканец напомнил, что в марте 2022 года правительство в Киеве приостановило любые процедуры усыновления украинских детей гражданами других государств. Однако процедура усыновления — чрезвычайно полезный способ соединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые готовы «открыть свои сердца и дома» для них, отметил он.

«Палата представителей <…> настоятельно призывает правительство Украины пересмотреть и изменить своё решение о приостановке усыновления и размещения в приёмных семьях украинских детей гражданами США», — говорится в тексте резолюции.

Как сообщало ИА Регнум, в российском МИД ранее заявили, что США демонстрируют показную озабоченность судьбой детей в зоне боевых действий на Украине. В ведомстве отмечали, что только Соединённые Штаты не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребёнка, а также указали на непрозрачность и коррумпированность международного усыновления в США.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее заявлял, что украинские власти совершают преступления против детей. По его словам, у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зоны конфликта, отбирают детей.

В июле в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу. В документах у девочки значилось, что она сирота.