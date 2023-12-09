Москва, 9 декабря, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины дал США возможность испортить имидж европейских производителей военной техники, считает руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее эксперты журнала Military Watch Magazine предположили, что большие потери западной техники на Украине в ходе летнего контрнаступления ВСУ стали причиной того, что в США сейчас усиливается сопротивление оказанию дальнейшей помощи киевскому режиму.

Как полагает Михайлов, проблема заключается не том, что американцы потеряли свою технику на Украине, а в том, что сама украинская тема становится крайне токсичной и подрывает шансы Демократической партии остаться в Белом доме.

При этом он призвал отличать интересы администрации президента США Джозефа Байдена, которая фактически руководит киевским режимом, и интересы рядовых американцев, которые являются налогоплательщиками и из своих карманов финансируют эти военные действия.

«Для администрации Байдена количество жертв с украинской стороны не имеет никакого значения. Но есть и нормальные, адекватные американцы, которые в социальных сетях и на иных интернет-площадках говорят о том, что администрация действующего президента США довела ситуацию до какого-то абсурдного тупика, — сказал Михайлов. — С первых дней СВО все здравомыслящие военные эксперты объясняли, что в противостоянии с ракетно-ядерной державой нет никакого шанса победить. И любые заявления о том, что Россия может проиграть Западу, который использует исключительно конвенциональные вооружения, — это курам на смех».

По его словам, США смогли одурачить украинцев, но не весь мир. Здравомыслящие люди могут подсчитать балансы вооружений, техники, личного состава, мобилизационный резерв и иные факторы, которые свидетельствуют о том, что Россию победить невозможно.

«Так что по большому счёту вопрос упирается в деньги, которые просто никто не хочет просто так отдавать, а во-вторых, в политическую целесообразность. Украинский кейс становится токсичным, и правящая в США Демократическая партия осознает, что любой пиар на Украине приводит исключительно к снижению рейтингов. Зеленский токсичен, украинский кейс токсичен. За полтора года активных боевых действий этот хайп перезрел и никому особенно не интересен», — сказал Михайлов.

Что касается техники, то Михайлов призвал помнить, что США в своё время открыто подталкивали немцев к тому, чтобы те отдали свои «Леопарды» Украине. А ведь это была визитная карточка немецкого оборонпрома, которая хорошо продавалась на внешних рынках, в отличие от «Челленджеров» или «Абрамсов».

«США было очень удобно подставить соседа. Если «Леопард» на внешнем рынке стоит 8-9 млн долларов, то «Абрамс» американцы продают и за 11, и за 12 млн. Так что испортить имидж конкурирующей фирмы Вашингтон посчитал благом для себя. То же самое произошло и с другими видами вооружений неамериканского производства, которые США заставили поставить Украину. И теперь партнёрам США остаётся только затянуть пояса потуже и закупать дорогостоящие, переоцененные американские вооружения», — подытожил Михайлов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пишет Military Watch Magazine, экономика Украины фактически рухнула. Следовательно, прекращение помощи может не только лишить Киев возможности поддерживать военные операции, но и подорвать способность украинского государства выполнять самые базовые функции. Плюс к этому в США опасаются за репутацию своего лучшего танка M1 Abrams. По неподтверждённым данным, США потребовали от Киева не отправлять на линию соприкосновения такие машины после того, как первые из них были доставлены на Украину в сентябре.

До этого издание Business Insider сообщило, что немецкие танки Leopard, американские Abrams и британские Challenger не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.

Также есть сведения, что американские танки М-1 Abrams в ходе боевых действий на территории Украины могут прийти в негодность из-за необходимости очистки хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, что требует большого количества топлива.