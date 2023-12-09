Омск, 9 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Центральный районный суд Омска арестовал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом 9 декабря сообщили в суде.

Валерий Мельников/РИА Новости

Отмечается, что Еремееву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 1 месяц 23 суток, то есть до 30 января 2024 года. Он будет содержаться в СИЗО города Омска.

В суде обвиняемый признал, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря сотрудники ФСБ России раскрыли теракт на Байкало-Амурской магистрали, подготовленный спецслужбами Украины, и задержали исполнителя. Им оказался гражданин Белоруссии. Он совершил подрыв двух поездов по заданию проживающего в Литве соотечественника, который действовал под контролем украинских спецслужб.

29 ноября в Северомуйском тоннеле во время движения загорелся вагон поезда. К месту ЧП направили два пожарных поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура начала проверку. При этом движение поездов не прерывалось, его организовали по обходному участку Северомуйского тоннеля.

30 ноября поезд, в составе которого было 14 цистерн, в том числе три с авиационным топливом, взорвался, когда проезжал по Северомуйскому тоннелю. В результате происшествия никто не пострадал.