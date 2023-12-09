Херсон, 9 декабря, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Жительница оккупированного киевским режимом города Херсон рассказала, что украинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя это тем, что они ничего не хотят оставлять русским. Об этом 9 декабря сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению местных жителей, это может означать лишь то, что ВСУ готовятся к бегству.

Так, одна из жительниц рассказала, как к многоквартирному дому, в котором она проживает, подошли люди в военной форме и начали открывать двери одного из подъездов.

«Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: «В чём дело?». Отвечают: «Тикай жинка… уйди!», начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры», — приводит агентство слова женщины, которая добавила, что никто и никак на это повлиять не может.

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По её словам, один из бойцов поинтересовался, неужели всё это надо оставлять русским.

Тогда она спросила у них, собираются ли ВСУ бежать, и получила ответ, что это не её «собачье дело».

«Вот такие вот защитники», — добавила она, уточнив, что вызывала полицейских, но в очередной раз никто не приехал.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные массово занимались мародерством в Артёмовске (ДНР) и вывозили из всех концов города награбленное, в том числе электронику и бытовую технику, рассказали журналистам жители этого населённого пункта. По словам жительницы Артёмовска по имени Мария, ВСУ производили удары по строениям, чтобы выбить двери, а спустя несколько часов входили в дома для грабежа.

Женщина рассказала о случае, который произошел с её мужем, решившим подняться из подвала в квартиру за вещами. Мужчина встретился на лестнице с украинским военным, выносившим эти вещи.

Муж Марии попросил вернуть награбленное, но получил отказ от бойца, который сказал, что «покойникам это не надо». Женщина также заявила, что жильцы её дома обнаружили место, куда украинские военные складывали похищенную электронику. Она добавила, что эти вещи отправлялись на Украину.