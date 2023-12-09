Глава Ингушетии отметил высокое доверие к Владимиру Путину среди россиян
Магас, 9 декабря, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Владимира Путина можно смело назвать ключевой фигурой на политической арене России. Это одна из причин, по которым он пользуется беспрецедентно высокой поддержкой граждан страны. Таким образом глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов прокомментировал решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся 17 марта 2024 года.
«Подавляющее большинство граждан России совершенно здраво осознают, что соразмерной Владимиру Путину фигуры на политической арене сегодня нет», — заявил Махмуд-Али Калиматов. Он подчеркнул, что сейчас именно Путин находится в центре ожиданий граждан. По словам главы Ингушетии, нынешнего президента смело можно назвать ключевой политической фигурой. «И уже по этой причине, в силу своей центральности и безальтернативности, он пользуется беспрецедентно высоким уровнем поддержки населения», — сказал руководитель региона.
Рассуждая на тему предстоящих выборов президента России и главы Ингушетии, Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, они состоятся в очень непростых условиях, причем как с политической, так и экономической точек зрения.
Глава Ингушетии констатировал, что Россия сейчас находится под беспрецедентным давлением извне. По мнению Калиматова, это давление значительно более серьезное и масштабное, чем то, с которым столкнулась наша страна в годы «холодной войны». Также глава Ингушетии призвал помнить, что враги России ставят перед собой цель сменить текущее руководство страны, чтобы «у власти оказался тот, кто будет выгодным вариантом для США и их сателлитов».
«Естественно, попытки извне раскачать общественно-политическую ситуацию в республике, да и в стране в целом есть и будут, но народ России и в частности Ингушетии знает цену словам «коллективного Запада» и их либеральных приспешников», — сказал глава Ингушетии. Однако, уверен он, происходящее в последние годы привело к тому, что у россиян уже не осталось каких-то иллюзий относительно истинного лица западных политиков.
Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что ингушский народ подойдет к выборам президента РФ с наивысшей ответственностью, как это он всегда делает. Махмуд-Али Калиматов отметил, что подтверждением этого являются результаты последних избирательных кампаний в республике.
Напомним, ранее Совет Федерации объявил, что президентские выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Глава ЦИК Элла Панфилова, в свою очередь, сообщила, что выборы станут трехдневными, подчеркнув, что такой формат ранее уже отлично зарекомендовал себя. 8 декабря Владимир Путин официально объявил о своем участии в очередных выборах президента.