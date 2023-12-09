Магас, 9 декабря, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Владимира Путина можно смело назвать ключевой фигурой на политической арене России. Это одна из причин, по которым он пользуется беспрецедентно высокой поддержкой граждан страны. Таким образом глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов прокомментировал решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся 17 марта 2024 года.

kremlin.ru Владимир Путин и Махмуд-Али Калиматов

«Подавляющее большинство граждан России совершенно здраво осознают, что соразмерной Владимиру Путину фигуры на политической арене сегодня нет», — заявил Махмуд-Али Калиматов. Он подчеркнул, что сейчас именно Путин находится в центре ожиданий граждан. По словам главы Ингушетии, нынешнего президента смело можно назвать ключевой политической фигурой. «И уже по этой причине, в силу своей центральности и безальтернативности, он пользуется беспрецедентно высоким уровнем поддержки населения», — сказал руководитель региона.

Рассуждая на тему предстоящих выборов президента России и главы Ингушетии, Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, они состоятся в очень непростых условиях, причем как с политической, так и экономической точек зрения.

Глава Ингушетии констатировал, что Россия сейчас находится под беспрецедентным давлением извне. По мнению Калиматова, это давление значительно более серьезное и масштабное, чем то, с которым столкнулась наша страна в годы «холодной войны». Также глава Ингушетии призвал помнить, что враги России ставят перед собой цель сменить текущее руководство страны, чтобы «у власти оказался тот, кто будет выгодным вариантом для США и их сателлитов».

«Естественно, попытки извне раскачать общественно-политическую ситуацию в республике, да и в стране в целом есть и будут, но народ России и в частности Ингушетии знает цену словам «коллективного Запада» и их либеральных приспешников», — сказал глава Ингушетии. Однако, уверен он, происходящее в последние годы привело к тому, что у россиян уже не осталось каких-то иллюзий относительно истинного лица западных политиков.

Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что ингушский народ подойдет к выборам президента РФ с наивысшей ответственностью, как это он всегда делает. Махмуд-Али Калиматов отметил, что подтверждением этого являются результаты последних избирательных кампаний в республике.

Напомним, ранее Совет Федерации объявил, что президентские выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Глава ЦИК Элла Панфилова, в свою очередь, сообщила, что выборы станут трехдневными, подчеркнув, что такой формат ранее уже отлично зарекомендовал себя. 8 декабря Владимир Путин официально объявил о своем участии в очередных выборах президента.