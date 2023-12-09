Вашингтон, 9 декабря, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Американские избиратели считают, что у экс-президента США Дональда Трампа больше шансов справиться с палестино-израильским конфликтом, чем у действующего главы государства Джо Байдена. Об этом 9 декабря написала газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Согласно данным опроса, 44% американцев считают, что Трамп сможет справиться с конфликтом в секторе Газа. При этом в то, что Байден сумеет урегулировать кризис на Ближнем Востоке, верят лишь 32%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Байдену пришлось извиняться за то, что он публично усомнился в данных подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы о количестве погибших в ближневосточном конфликте палестинцев. Он провёл встречу с мусульманскими лидерами США, выразившими протест в связи с его неверием. Они рассказали Байдену о жертвах событий в Газе, о которых непосредственно знают, и он извинился за свои сомнения. После этого президент заявил, что «разочарован в себе».

В свою очередь Трамп обвинил ХАМАС в неуважении к США из-за того, что палестинское движение не освобождает американцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что за время нахождения Байдена у власти конфликт никак не пытались урегулировать, так как его команда вместо этого предпочла заниматься «соглашениями Авраама» экс-главы США Дональда Трампа. Заявления Байдена о создании Государства Палестина Захарова назвала подменой понятий.