Тель-Авив, Израиль, 9 декабря, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Израильские военные в ночь на 9 декабря открыли огонь по территории Ливана после того, как зафиксировали ряд пусков с её стороны. Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«За ночь был зафиксирован ряд пусков из Ливана в сторону территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ открыла огонь по источникам пусков», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В ведомстве добавили, что израильские военные нанесли удары по нескольким целям движения «Хезболла», в том числе по командным центрам управления.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря ЦАХАЛ сообщила, что израильские войска поразили около 450 целей радикального палестинского движения ХАМАС.

Отмечалось, что цели были поражены «с воздуха, моря и земли» в рамках продолжающихся боёв с радикалами.

В частности, в Хан-Юнисе авиация уничтожила боевиков ХАМАС в результате двухчасовой серии точных ударов, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по десяткам объектов инфраструктуры, которыми пользуются военно-морские силы ХАМАС в центре и на юге палестинского анклава. В их числе наблюдательные пункты и места хранения оружия.

До этого, 5 декабря, бригады «Аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС сообщили, что группировка нанесла ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив в ответ на обстрелы мирных жителей Газы.