Москва, 9 декабря, 2023, 10:17 — ИА Регнум. На купянском направлении российские бойцы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ огнём из самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Об этом 9 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

РИА Новости

«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» огнём из САУ «Мста-С» уничтожили пункт временной дислокации противника», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что, по данным разведки, в этот момент в нём находились до 15 человек личного состава и бронемашина «Казак».

В Минобороны добавили, что полученные с беспилотников кадры объективного контроля позволили убедиться в уничтожении объекта.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские бойцы поразили пункт временной дислокации украинской 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки. Силами артиллерии и авиации были уничтожены две боевые бронированные машины, пикап, три автомобиля и миномёт калибра 120-мм в районах Григоровки, Новомихайловки, Константиновки. Кроме того, российские военнослужащие отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ.