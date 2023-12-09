Вашингтон, 9 декабря, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Руководство США рассчитывает, что в Ираке найдут и накажут ответственных за ракетный обстрел американского посольства в Багдаде, а также за атаки на другие объекты с американцами. Об этом говорится в распространённом 8 декабря заявлении Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве подчеркнули, что США решительно осуждают обстрел посольства, который произошёл минувшей ночью, и атаки на объекты, где находится американский личный состав, совершённые днём.

Отмечено также, что многочисленные группировки, связанные с Ираном, свободно действуют на иракской территории, а это угрожает стабильности и безопасности в стране, а также американским военным и партнёрам США в регионе. Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани, добавили в Госдепе, справедливо назвал эти атаки актами терроризма.

«Мы призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать исполнителей за эти нападения и привлечь их к ответственности», — указано в заявлении.

Правительство Ирака не раз обещало обеспечивать безопасность дипломатических миссий и американских военных, приглашённых иракской же стороной. Это не подлежит обсуждению, как и право США на самооборону, добавили в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 декабря ракетной атаке подверглось посольство США в центре Багдада. Оно находится в «зелёной зоне» по соседству с иракскими госучреждениями и другими иностранными дипмиссиями. Жители Багдада опубликовали в соцсетях видеокадры со звуками взрывов. По данным агентства France-Presse (AFP), в районе посольства упали три ракеты, выпущенные боевиками. О пострадавших не сообщалось.