Москва, 9 декабря, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артём Жога заявил, что новые обвинения СБУ в его адрес совершенно оторваны от реальности.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР Артем Жога

Служба безопасности Украины ранее заочно предъявила обвинение Жоге в коллаборационизме.

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет», — приводит «РИА Новости» слова Героя ДНР.

Как передавало ИА Регнум, поводом для обвинений стал тот факт, что Жога занимает должность председателя Народного совета ДНР. Также в СБУ указали на его участие в рядах ополчения ДНР и его руководство подразделением «Спарта» вместо сына Владимира. Ведомство также напомнило, что герой ДНР уже приговорён заочно к 12 годам тюрьмы за якобы участие в террористической организации и незаконных вооружённых формированиях.

Артём Жога 8 декабря рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году и тот ответил согласием.

Российский лидер в свою очередь отметил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но «сейчас время такое», что он счёл необходимым участвовать в выборах.