Кош-Агачский район, Алтай, 9 декабря, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Пять автомобилей УАЗ, в которых находились 34 человека, попали в снежный плен на трассе в Кош-Агачском районе Алтая. На помощь им выдвинулись спасатели, сообщили 9 декабря в пресс-центре управления МЧС по региону.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Накануне местные жители отправились на отечественных внедорожниках из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге и пропали. В машинах вместе со взрослыми находились двое детей. Родственники пропавших обратились в службу спасения.

На поиски людей отправились 25 спасателей и 12 добровольцев с десятью единицами техники и десятью снегоходами. Спасательные работы осложняло полное отсутствие связи в этом районе.

«В 00:15 местные жители самостоятельно добрались до села Беляши, угрозы жизни нет», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Приморском крае мужчина провёл 15 часов на морозе без обуви, потому что его автомобиль сгорел. Попавшим в беду оказался местный житель, который хотел порыбачить. Вместе с машиной у него сгорел телефон, при этом до ближайшего населённого пункта было 40 км. Мужчина попытался добраться до зимовья, но заблудился. Спасся он благодаря тому, что встретил лесников.