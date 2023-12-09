Москва, 9 декабря, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Санкции на российские алмазы от государств «Большой семёрки» (G7) могут привести к локальному скачку цен на эти драгоценные камни. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на экспертов.

Пресс-служба «Алроса»/РИА Новости

Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв, слова которого приводит агентство, обратил внимание на то, что Россия является одним из ключевых игроков на рынке алмазов, запрет на импорт может привести к локальному скачку цен на драгоценные камни, особенно на более крупные.

Он также добавил, что российский производитель алмазов «Алроса» уже продолжительное время работает под угрозой санкционного давления, поэтому компания заранее перестроила логистику и рынки сбыта.

«Эффект на компанию и объём налоговых платежей должен быть сдержанно негативным, преимущественно через рост дисконтов стоимости камней к уровням других поставщиков и снижение маржинальности продаж», — приводит агентство слова эксперта.

Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов указал на то, что скачка цен пока не случилось, возможно, из-за того, что игроки просчитывают пути обхода санкций. По его мнению, такой скачок может произойти в ближайшее время.

«Я всё-таки допускаю подъём цен на 10-15% в январе 2024 года, хотя он может долго и не продлиться, поскольку спрос на алмазы слаб», — уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита «семёрки» сообщило, что страны «Большой семёрки» (G7) намерены ввести с 1 января 2024 года запрет на российские алмазы.

Судя по заявлению, группа G7 (США, Германия, Италия, Канада, Великобритания, Франция, Япония) также введёт поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, предварительно с 1 марта, а к 1 сентября создадут и введут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов. Отмечается, что запрет не распространяется на промышленные алмазы.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова указала на то, что санкции против российских алмазов только повысят их стоимость на мировом рынке.

По необработанным алмазам Россия является экспортёром №1 в мире. Основные покупатели — Бельгия, ОАЭ и Индия. Последняя за 2023 год выкупила рекордное количество этих российских драгоценных камней на сумму более 200 млн долларов.

Минфин РФ предупредил, что санкции в отношении российских алмазов могут масштабно исказить рынок этих драгоценных камней.