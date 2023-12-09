Богота, 9 декабря, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Применение права вето к резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа недопустимо. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X, комментируя блокировку резолюции представителями США.

Sebastian Barros/Global Look Press Президент Колумбии Густаво Петро

«Это ужас на земле. Нельзя использовать вето в ООН для допущения этого», — подчеркнул колумбийский лидер.

Он также написал, что «должен возродиться дух, который привёл нацистов на скамью подсудимых в Нюрнберге». По словам Петро, геноцид где бы то ни было в мире недопустим во имя «демократии и мира в Америке».

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря представители США воспользовались правом вето, чтобы заблокировать в Совбезе ООН подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Резолюцию поддержали 13 из 15 членов Совбеза, включая Россию и Китай, Великобритания воздержалась.

Помимо призыва к немедленному прекращению боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, документ содержит требования к освобождению всех заложников без предварительных условий и обеспечению гуманитарного доступа в анклав. В резолюции также отражена глубокая обеспокоенность из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и страданий палестинского народа.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай разочарован применением вето американской стороной. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что США своим решением вынесли смертный приговор тысячам мирных жителей Израиля и Палестины.