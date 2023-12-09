Пхеньян, 9 декабря, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Безосновательная военная помощь киевской армии со стороны Южной Кореи схожа с самоубийством и приведёт к разрушительным последствиям. Такое мнение выразил критик по международным вопросам Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ро Чжу Хён.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Южная Корея в этом году оказалась более крупным поставщиком боеприпасов калибра 155 мм для Украины, чем все европейские страны в целом.

«Ещё раз проявилась сущность бессовестного мошенничества, когда заявлялось, что страна ни разу не поставляла Украине летального оружия», — написал автор.

По его мнению, «проамериканское раболепное поведение» властей Южной Кореи поражает даже искушенные страны Запада-русофоба.

Ро Чжу Хён также отметил, что военная помощь Сеула «марионеточной клике Зеленского» является проявлением враждебности к России, разрушительной катастрофой и «принесёт только худшие результаты».

Как сообщало ИА Регнум, Южная Корея оказывает Украине гуманитарную помощь, предоставляет некоторые военные товары, но не поставляет оружие. Об этом заявил представитель минобороны страны Чон Ха Гю.

В мае глава киевского режима Владимир Зеленский призвал власти Южной Кореи поставить Киеву средства противовоздушной обороны.