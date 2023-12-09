Москва, 9 декабря, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Новые санкции против России Западу важны уже не с точки зрения результата, а как информационный повод, демонстрирующий, что он продолжает поддерживать Киев. Такое мнение высказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, Вашингтон и Брюссель не остановятся.

«Каждый новый раунд санкций важен для них не с точки зрения результата, а как информационный повод, демонстрирующий, что Евросоюз продолжает поддерживать Украину», — приводит «РИА Новости» слова Широва, который добавил, что, ни в коем случае не умаляя влияния санкций на экономику РФ, которые каждый раз становятся все жёстче, главного они не достигли.

Начиная вводить санкции, Запад рассчитывал на краткосрочный эффект, указал эксперт, добавив, что на это и была сделана ставка.

«Запад хотел быстро нанести Москве, как говорят военные, неприемлемый ущерб, вызвав недовольство всех — и бизнеса, и населения. Ничего подобно, однако, не произошло», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Запад своими санкциями не смог разрушить экономику России, которая преодолела трудности. Он отметил, что во многих отраслях уровень начала 2022 года уже превышен. При этом председатель правительства указал на то, что в Еврозоне прирост валового внутреннего продукта в 2023 году ожидается на уровне 0,6%, а в некоторых странах эти цифры уходят в минус. Также Мишустин подчеркнул, что Запад не изменит свою антироссийскую политику.

Мишустин заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается на уровне 3%. Он отметил, что рост в октябре в годовом выражении составил около 5%, а по результатам 10 месяцев — 3,2%. Премьер-министр добавил, что российская промышленность в целом неплохо отреагировала на внешнее давление в виде санкций и постепенно восстанавливается после некоторого спада.