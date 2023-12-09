Лос-Анджелес, США, 9 декабря, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Начинающую актрису 16-летнюю Эвер Габо Андерсон впечатлила музыкальная композиция российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный». Девушка поддержала ставший популярным в иностранных соцсетях флешмоб и 8 декабря поделилась своим видео.

geralt Интернет

На ролике юная модель сначала в футболке, а затем, переодевшись в платье, исполнила песню на русском языке. Катя Лель отреагировала на выложенное видео, прокомментировав его так: «Доченька прекрасной актрисы Миллы Йовович тоже в нашем тренде».

Трек на музыку Максима Фадеева в исполнении Кати Лель вышел в 2004 году.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851754" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выход песни Кати Лель «Мой мармеладный» в топ самых популярных в мире вирусных хитов. По словам дипломата, те, кто придумал «отменять Россию», в следующий раз попробуют российскую «джагу-джагу».

Захарова уточнила, что данная композиция находится в первой тройке мировой популярной музыки, а в закрывшей от России границы и погранпереходы Финляндии песня и вовсе добралась до первого места. Трек звучит как пощёчина «отменяльщикам» России, добавила она.