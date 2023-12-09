Вашингтон, 9 декабря, 2023, 07:46 — ИА Регнум. В Госдепартаменте США осудили обстрел американского посольства в Багдаде. Представитель ведомства Мэттью Миллер призывал расследовать инцидент и привлечь виновных.

(сс) U.S. Air Force Багдад

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани охарактеризовал нападение как теракт и сказал, что подобные выпады неприемлемы вне зависимости от повода.

В распространенном заявлении Госдепа говорится, что США «решительно осуждают» ракетные обстрелы.

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Как сообщало ИА Регнум, посольство США, которое находится в особо охраняемой «зелёной зоне» в центре Багдада, обстреляли из РСЗО 8 декабря. Жители Багдада выложили в соцсети видео, где слышны звуки взрывов.

Официальных данных о типе атаки и её последствиях нет.

Ирак благодарен России за поставки вооружений, которые оказали значительное влияние на борьбу с терроризмом в регионе. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.