Новый, 654-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об изменении пропагандистской составляющей при мобилизации и сложностях с её осуществлением. В эфире телемарафона украинский политтехнолог признал, что мобилизационные процессы на Украине будут проходить крайне сложно, и анонсировал подготовку новой программы освещения мобилизации в СМИ и интернете. По словам Подоляка, изменится и подход к «рекрутингу» — мобилизованным будут разъясняться права и обязанности.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Тем временем бойцы ВС России поразили пункт временной дислокации украинской 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки. Также противник понёс поражение возле Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки.

Под Артёмовском оператор квадрокоптера дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил ударный гексакоптер типа «Баба Яга». Вражеский беспилотник был буквально протаранен российским дроном-разведчиком.

9 декабря в стране отмечается День Героев Отечества. Накануне, 8 декабря, во время вручения медали «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца президент РФ Владимир Путин отметил, что настоящие Герои России — люди немногословные, за них говорят поступки на поле боя.

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