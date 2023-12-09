Вашингтон, 9 декабря, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Несколько должностных лиц США предложили на фоне провала украинского контрнаступления пересмотреть позицию Вашингтона по определению Украиной условий «победы» в конфликте, сообщил портал The Messenger.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Утверждается, что в ноябре и декабре между представителями США и Украиной прошли встречи, на которых участники признали недостижимость поставленных целей украинского контрнаступления.

Шансы достичь хоть каких-то успехов невелики, особенно в случае приостановки помощи Вашингтона, говорится в статье.

Также на встрече зашла речь об ухудшении отношений между украинским лидером Владимиром Зеленским и рядом генералов ВСУ, в том числе главкома Валерия Залужного, обговаривалось влияние этой ситуации на течение конфликта

Как сообщало ИА Регнум, аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн признал, что украинская армия пребывает в растерянности из-за неопределённости США по поводу оказания военной помощи. Это привело к «хаосу» в планировании ВСУ. К тому же США уже начали снижать объёмы помощи Киеву, указал он.

Украина больше не обладает особенным статусом для Запада. Союзники киевского режима в США, ЕС и НАТО не считают конфликт вопросом нацбезопасности, уверен старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор. Без западной помощи Украина будет вынуждена прибегнуть к монетарному финансированию бюджета центробанком, это грозит стране гиперинфляцией и подрывом экономической стабильности.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон признал, что США разработали проигрышную стратегию контрнаступления ВСУ, она изначально была обречена на провал. Неудачи ВСУ обусловлены отсутствием авиации и плохой подготовкой украинской армии, добавил эксперт.