Осло, 9 декабря, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Солдаты норвежской армии отрабатывают умение похоронить сослуживца. Это делается для моральной подготовки к возможным потерям на войне. Об этом сообщает NRK.

Norwegian Army Танки норвежской армии

«Война на Украине заставила взглянуть на вещи в перспективе. Это реальная ситуация, которая может произойти в Норвегии», — объяснил заместитель командира 2-го батальона ВС Норвегии Альберт Веделер.

На практике солдаты не всегда были морально готовы потерять однополчанина в бою. Они репетировали, как им будет больно и как они окажут помощь раненым, захоронят погибшего.

«Вы никогда по-настоящему не готовы к чему-то подобному. Так что это всё равно сложно», — сказал Веделер.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные рассказали о недавнем инциденте, когда украинские артиллеристы уничтожили своих же бойцов, пожелавших сдаться в плен. Они открыли огонь по группе из 25 человек. По словам пленных, в ВСУ за неподчинение жестоко карают и могут даже убить. Например, в одном из спецподразделений есть подвал для провинившихся, откуда мало кто возвращается живым.