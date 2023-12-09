Москва, 9 декабря, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Бойцы ВС России поразили пункт временной дислокации украинской 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев добавил, что силами артиллерии и авиации были уничтожены две боевые бронированные машины, пикап, три автомобиля и миномёт калибра 120-мм в районах Григоровки, Новомихайловки, Константиновки.

Кроме того, российские военнослужащие отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ, ударили по противнику возле Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки.

Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники у населённых пунктов Старомихайловка, Спорное и Тополевка, заключил Астафьев.

Как передавало ИА Регнум, награду Герой России за время спецоперации получили 55 бойцов воздушно-десантных войск, 36 десантников награждены тремя орденами Мужества. Всего высоких государственных наград за мужество и героизм в СВО удостоены более 42 тыс. воинов-десантников, уточнили в Минобороны.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 декабря сообщил, что за неделю ВС России взяли в плен 12 украинских военнослужащих. Также были сорваны попытки ВСУ переправить диверсионные группы на левый берег Днепра и острова. В течение недели уничтожено до 350 военнослужащих противника, более 50 единиц техники и вооружения, в том числе 21 лодка.