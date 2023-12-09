Тель-Авив, Израиль, 9 декабря, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Израильские военные обнаружили в одной из школ сектора Газа вход в тоннель, которым пользовалась палестинская группировка ХАМАС. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Вход в тоннель, ведущий к мечети района Шуджайя в центре Газы, располагался внутри учебного кабинета одной из городских школ», — утверждает армия Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что ХАМАС превратило школы из безопасных для детей мест в «убежища террористов».

Как сообщало ИА Регнум, по сведениям газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США, израильские военные ещё в середине ноября установили пять насосных станций вблизи лагеря беженцев «Аш-Шати». Эти установки могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели за несколько недель. При этом окончательное решение пока не принято. В Тель-Авиве осознают последствия, которые могут привести к экологической катастрофе и ещё больше ухудшить ситуацию с пресной водой в секторе Газа. Израиль проинформировал о такой возможности Белый дом, но в администрации американского президента Джо Байдена возникли разногласия на этот счёт.

Востоковед, эксперт по проблеме арабо-израильского конфликта Артём Кирпичёнок назвал сомнительными попытки Израиля показать всем, что они активно борются с ХАМАС. По его мнению, в случае воплощения идеи с затоплением тоннелей следует учитывать, что там преимущественно песчанные почвы, вода просто будет уходить в песок. Также в тоннелях могут скрываться заложники. Израиль, изображая активность на публике, требует жестоких мер для удовлетворения жажды мести, объяснил аналитик.

Если Израиль решится на затопление тоннелей ХАМАС, то это станет военным преступлением в Газе, заявил 8 декабря первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что Россия разочарована, что за всё время конфликта в анклаве СБ ООН ни разу не потребовал прекращения огня в регионе.