Лондон, 9 декабря, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Украина больше не является особенной для Запада, союзники в США, ЕС и НАТО не считают конфликт вопросом нацбезопасности, заявил в интервью британской газете Financial Times старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина и ЕС. Цирк

«Если бы это оставалось так, то её бы не использовали в политических играх. Это обесценивает украинские военные усилия. Это ужасная для Украины ситуация», — прокомментировал он проблемы с дополнительным финансированием Украины со стороны США и ЕС.

Если российская стратегия состоит в длительном поддержании выбранного курса, чем это смогут сделать западные страны Запада, то такой план работает, написало издание.

Россия уже перевела экономику на военные рельсы, союзникам Украины следует добиться определённости в вопросе финансирования в 2023 и 2024 годах, призвал в разговоре с журналистами газеты первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

В публикации говорится, что без помощи Запада Украине придётся прибегнуть к монетарному финансированию бюджета центробанком, что грозит стране гиперинфляцией и подрывом экономической стабильности.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил об отсутствии прогресса в вопросе выделения военной помощи Украине.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден готов к компромиссам ради одобрения Конгрессом дополнительного финансирования ВСУ. В Белом доме допускают ужесточение стандартов прохождения проверки для получения убежища, готовы согласиться на расширение процедуры ускоренного выдворения на всей территории страны, а также чтобы просителям, прибывшим через третьи страны в США, отказывали в убежище.

Бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что без помощи и поддержки со стороны США Украине грозит катастрофа. Кроме того, в стране происходит политический и военный раскол. Результатом деятельности киевского режима стала демографическая и финансово-экономическая катастрофа. Реальность такова, что теперь началась международная изоляция, отметил эксперт.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Предполагалось выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь киевской армии.