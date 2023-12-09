Вашингтон, 9 декабря, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Представитель Белого дома Джон Кирби признался журналистам, что никаких изменений в теме выделения помощи Киеву пока нет.

Defense.gov Джон Кирби

«Нет никакого прогресса, о котором я бы мог говорить», — сказал Кирби.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что президент США Джо Байден готов к компромиссам ради утверждения Конгрессом дополнительного финансирования из бюджета на военные нужды Украины.

Как сообщало ИА Регнум, фразу, которую глава Пентагона Ллойд Остин якобы произнёс на закрытом брифинге в палате представителей, процитировал журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети. Как сообщил Карлсон, глава Пентагона угрожал законодателям направить их родственников «сражаться с Россией», если они не поддержат запрос администрации о новой помощи Украине.

Данная публикация собрала несколько тысяч комментариев.

По словам кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, слова Остина демонстрируют неспособность администрации США убедить оппозицию в необходимости поддержки Украины.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.