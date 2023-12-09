Донецк, 9 декабря, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Решение российского лидера Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году поднимет боевой дух участников спецоперации. Так считает председатель Народного совета ДНР Артём Жога.

Иван Шилов ИА REGNUM Артем Жога

Герой ДНР сказал «РИА Новости», что дончане полностью доверяют Путину и готовы выполнить все задачи, в том числе и боевые.

«Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем», — сказал Жога.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Артём Жога передал президенту России Владимиру Путину просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году, и тот ответил согласием.

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Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину, объявившему 8 декабря о своём участии в выборах 2024 года, составляет 78,5%, таковы итоги опроса ВЦИОМ, проведённого с 27 ноября по 3 декабря.