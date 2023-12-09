Жога: выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух участников СВО
Жога: выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух бойцов на передовой СВО
Донецк, 9 декабря, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Решение российского лидера Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году поднимет боевой дух участников спецоперации. Так считает председатель Народного совета ДНР Артём Жога.
Герой ДНР сказал «РИА Новости», что дончане полностью доверяют Путину и готовы выполнить все задачи, в том числе и боевые.
«Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем», — сказал Жога.
Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Артём Жога передал президенту России Владимиру Путину просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году, и тот ответил согласием.
Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину, объявившему 8 декабря о своём участии в выборах 2024 года, составляет 78,5%, таковы итоги опроса ВЦИОМ, проведённого с 27 ноября по 3 декабря.