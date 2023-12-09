Киев, 9 декабря, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Жителям Украины рекомендовали отказаться от просмотра неназванного российского сериала, ставшего популярным среди украинских подростков. Об этом говорится в Telegram-канале минкультуры и информполитики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Цензура на Украине

«В украинском интернет-пространстве, в частности среди подростков, распространяется сериал российского производства, который прямо распространяет насилие и эстетику, присущую «стране-агрессору». Он содержит враждебную пропаганду, существование которой на Украине в условиях конфликта недопустимо», — отметили в ведомстве.

Название сериала не приводится, однако по версии украинских СМИ, это касается фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Минкульт призвал граждан Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потреблять российский продукт. В ведомстве уточнили, что российский медиа-контент не транслируют на украинских площадках, платформы РФ тщательно блокируются, среди них украинцам уже недоступны 22 российских медиасервиса. Блогеры тем не менее продолжают распространять информацию о новом сериале, провоцируя публику к поиску нелегальных путей его просмотра, добавили в украинском минкульте.

Как сообщало ИА Регнум, композиция «Пыяла» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» лидирует в мировом рейтинге приложения Shazam, предназначенного для распознавания музыки. Песня на татарском языке в исполнении российского дуэта «Аигел» обошла такие композиции, как Surround Sound американского рэпера Дастина Раута (JID) и Greedy (Mixed) канадской певицы Тейт Макрей.

Фильм снят не просто на основе реальных событий, а по документальному исследованию «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Автор книги, казанский журналист Роберт Гараев в 1990-е годы входил в преступную группировку «Низы». Высказывается мнение, что автор стал прототипом главного героя сериала — Андрея Васильева по кличке Пальто, 14-летнего мальчика из «приличной семьи», попавшего в банду.