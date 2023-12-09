Лос-Анджелес, США, 9 декабря, 2023, 03:10 — ИА Регнум. В США 8 декабря на 83-м году жизни скончался актёр Райан О’Нил, который снимался в культовых американских картинах 1970-х годов.

Кадр из фильма «История любви» Райан О’Нил

О смерти отца сообщил в соцсетях один из сыновей Патрик О’Нил.

«Мой отец сегодня мирно умер, и его любящая команда была рядом с ним», — написал он.

Известность молодому актёру, в прошлом боксёру, принесла роль в романтической драме «История любви», за которую он был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль и премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

Много сил О’Нил отдал фильму Стэнли Кубрика «Барри Линдон», но критики картину не оценили.

О’Нил сыграл боксёра в комедии «Главное событие», получил гонорар в 1 млн долларов — фильм имел значительный кассовый успех.

В 1973 году снялся вместе со своей 9-летней дочерью Татум О’Нил в фильме «Бумажная луна» и вновь получил номинацию на «Золотой глобус».

Актёру приписывают романы со многими известными женщинами, в их числе Жаклин Биссет, Барбара Стрейзанд, Джоан Коллинз, Дайана Росс и даже Мелани Гриффит.

Женат он был два раза, в браке родилось трое детей, также есть внебрачный сын.

В 2001 году Райану О’Нилу диагностировали хронический лейкоз, а через десять лет — рак предстательной железы.

Имя актёра значится на «Аллее славы» в Голливуде.