Вашингтон, 9 декабря, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Блокировка Вашингтоном резолюции Совета Безопасности ООН по прекращению огня на Ближнем Востоке фактически запрещает Совбезу вмешиваться в палестино-израильский конфликт, заявил 8 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Kremlin.ru Зал Совета Безопасности ООН

По его словам, СБ ООН не может выполнить возложенную на него функцию поддержания международного мира и безопасности, а также потребовать прекращения кровопролития в Палестине и Израиле.

«Причина одна — твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США, которые, стремясь любыми средствами выгородить союзника, фактически запрещают Совету Безопасности ООН вмешиваться», — сказал Полянский.

Пока члены совета вынуждены слушать отговорки США, что Вашингтон якобы сам разберётся в рамках своей тихой дипломатии, остальным же лучше постоять в стороне, а в это время многочисленные американские эмиссары колесят по ближневосточным столицам, добавил российский дипломат.

Итогом такой тихой дипломатии является кладбище палестинских детей, в которое превратился сектор Газа, тысячи погибших мирных жителей, разрушенные израильскими бомбардировками медицинские и образовательные учреждения, БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. — Прим. ИА Регнум), заключил Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря представители США на заседании Совета Безопасности ООН заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников без предварительных условий. Также законопроект отражал глубокую обеспокоенность из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и страданий палестинского народа. Представители Великобритании воздержались. В числе 13 голосовавших за принятие документа стран были Россия и Китай.

По итогам голосования Полянский подчеркнул, что 8 декабря станет одним из самых чёрных дней в истории Ближнего Востока. Цинично сказанные неоднократно пустые слова о демократии, правах человека, женщинах, мире и безопасности, каких-то правилах и порядках говорят лишь о том, что настоящую цену им можно увидеть сейчас, когда два члена СБ ООН предпочли остаться соучастниками безжалостной израильской бойни, отметил зампостпред.