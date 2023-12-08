Вашингтон, 9 декабря, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина участвовать в президентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кирби оказался немногословен, заявив с улыбкой журналистам, что «будет гонка что надо».

«Это всё, что я скажу об этом», — сказал представитель Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин продемонстрировал, что понимает все обстоятельства жизни российского общества и поэтому принял решение баллотироваться на пост главы государства. Об этом заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал, что Путин сообщит о выдвижении на выборы тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Кроме того, Песков подчеркнул, что в своей работе Путин опирается на поддержку людей и на связь с ними, преследуя цель повышения уровня благосостояния. По словам пресс-секретаря, очень много людей призывают Путина баллотироваться и заявляют о своей полной поддержке.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.