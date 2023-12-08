Лондон, 9 декабря, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Украинских боевиков не устраивают качество и количество получаемого «со всего мира» оружия, написала 8 декабря британская газета The Times со ссылкой на одного из бойцов ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нам привозят снаряды со всего мира, разного качества, и мы получаем всего 15 штук на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, в которой было очень много некондиции», — пожаловался украинский сержант Тарас с позывным Физрук.

В разговоре с журналистами он сказал, что ещё летом войска получали в десять раз больше боеприпасов, причём они были намного качественнее.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря один из высокопоставленных представителей Евросоюза в преддверии встречи глав МИД стран сообщества констатировал, что из обещанного 1 млн боеприпасов ЕС смог предоставить Украине лишь 30–35%. По его словам, причина такой ситуации состоит в том, что у Европы есть проблемы с индустрией производства.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин отметил, что Россия смогла обогнать и превзойти НАТО по ключевым параметрам. РФ активно наращивала военный потенциал и развивала производство оборонных комплексов, в то время как Пентагон и страны Североатлантического альянса отстали на стадии промышленного производства, поскольку у них не было внешней угрозы и задачи выстраивать оборону.