Вашингтон, 9 декабря, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Заместитель генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, прокомментировал убийство в Подмосковье бывшего украинского политика Ильи Кивы. Он назвал случившееся внесудебной казнью.

Zagittya.com.ua Илья Кива

Хак сказал, что им известно из СМИ об убийстве и начале расследования. По его мнению, произвольные казни, без судебного разбирательства представляют собой нарушения прав человека.

«Внесудебные казни являются серьёзным нарушением прав человека», — цитирует Хака «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы ещё раз доказало, что режим Владимира Зеленского является террористическим. Об этом 7 декабря написал бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Для кровожадной киевской власти становится обычным делом физическое устранение и покушение на политиков, журналистов и даже их детей, сказал Медведчук.

Илья Кива был убит выстрелами в упор 6 декабря в коттеджном посёлке в деревне Супонево под Москвой. Рабочая версия — убийца стрелял два раза в спину жертвы. Одна из пуль попала в голову, другая — в область сердца.

Поиски предполагаемого убийцы Кивы идут фактически по всему Центральному федеральному округу. Правоохранители не исключают, что исполнитель убийства уже покинул Россию.

Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство причастно к убийству Кивы. По его словам, экс-депутат был убит в ходе спецоперации.