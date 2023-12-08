Фрязино, Московская область, 9 декабря, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы 8 декабря взял под стражу замглавы городского округа Фрязино Московской области Дмитрия Медведева. Чиновника подозревают в получении крупной взятки.

Московские суды общей юрисдикции В суде, Дмитрий Медведев

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения Медведеву в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 дней», — сообщается в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Медведев будет находиться в СИЗО до 6 февраля.

Подробности уголовного дела пока не разглашаются. Известно, что Дмитрий Медведев был ответственным за развитие благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Фрязино.

Как сообщало ИА Регнум, государственный обвинитель запросил для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет лишения свободы со штрафом более 48 млн рублей по делу о злоупотреблении полномочиями.

Белых был задержан в одном из московских ресторанов в июне 2016 года после получения взятки. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения в период с 2012 по 2016 год составила 400 тыс. евро. В феврале 2018 года суд признал Белых виновным в коррупции и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 48 млн рублей.