Анкара, 9 декабря, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Турция экстрадирует в Россию объявленного в розыск Интерполом Виктора Панюшина, в преступной среде он известен под кличкой Витя Пан. Мужчина был задержан в июне на территории непризнанного Северного Кипра (ТРСК). Подробности рассказал телеканал Habertürk.

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По заключению Совета Министров ТРСК 65-летний Панюшин будет объявлен запрещённым иммигрантом и выдворен из страны.

«Панюшин, находящийся в розыске Интерпола, будет отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в Россию», — сообщило СМИ.

Витя Пан имеет судимость в России за девять тяжких преступлений: создание преступной организации, убийство, организация и проведение незаконных азартных игр, умышленное причинение телесных повреждений, похищение человека организованной группой.

Установлено, что Панюшин сбежал из России на Украину, оформил украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. В мае 2022 года он въехал с украинским паспортом в отель в ТРСК, где останавливался годом ранее с российским паспортом. В начале 2023 года Панюшин вновь приехал в ТРСК с украинским паспортом. В июне его задержали за «поддельный паспорт».

По словам Панюшина, паспорт ему выдала Украина в рамках программы защиты свидетелей, а чтобы его не узнали, некоторые данные о личности были изменены. После ареста Панюшина Интерпол запросил экстрадицию обвиняемого.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Албании утвердил экстрадицию из страны Игоря Кокунова, который известен в криминальной среде как авторитет «Вася Бандит». Об этом стало известно 15 ноября.

В России мужчину обвиняют в занятии высокого положения в преступной иерархии. В 2022 году он бежал из-под домашнего ареста, в августе 2023 года его задержали на пункте пропуска между Албанией и Черногорией по ордеру Интерпола.

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