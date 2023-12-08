София, 8 декабря, 2023, 23:56 — ИА Регнум. В Болгарии депутаты парламента устроили стычку, не согласившись с отправкой на Украину около 100 списанных бронетранспортёров, сообщило 8 декабря издание Blitz.

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В ходе дебатов оппозиция и правящая партия резко высказались по поводу несоответствия национальным интересам Болгарии передачи Киеву списанной техники.

Болгары в ущерб собственных интересов передают Украине-неудачнице «миллиарды», заявил лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов. После слов политика в зале парламента началась потасовка, спикер Росиц Киров был вынужден объявить 15-минутный перерыв в заседании.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники, одобренное 22 ноября парламентом. В данной технике нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели, считает Радев. Он вернул соглашение на новое рассмотрение в парламент.

В октябре болгарский лидер утверждал, что дальнейшие поставки оружия ВСУ не приведут к разрешению конфликта. Европа не может позволить себе продолжать этот конфликт, поэтому необходимо искать подходы для восстановление мира на Украине, сказал Румен Радев.