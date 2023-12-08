Николаев, Украина, 8 декабря, 2023, 23:45 — ИА Регнум. На юге Украине в городе Николаев вечером 8 декабря был слышен взрыв. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM

О прогремевшем взрыве сообщили местные жители. Подробностей украинский телеканал не приводит.

«В Николаеве слышен звук взрыва», — написано в Telegram-канале СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО сбили за неделю пять украинских самолётов, один вертолёт Ми-8. Также были перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата.

Вооружённые силы РФ широким фронтом наступают в районе города Артёмовска в ДНР, российские военные вошли в село Богдановка.