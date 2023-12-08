Донецк, 8 декабря, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители поддержали президента РФ Владимира Путина в решении участвовать в выборах в 2024 году.

(сс) Andrew Butko Алексей Кулемзин

Он выразил общий настрой дончан, которые поддержали решение Владимира Путина идти на выборы.

«Решение о выдвижении своей кандидатуры является абсолютно верным! В судьбоносное для России время наш лидер взял на себя ответственность за начатые дела. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Донецк ЗА Владимира Владимировича Путина», — написал Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, граждане России объединились вокруг президента Владимира Путина и не хотят молчать об этом, заявил 8 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На прямую линию президента поступает огромное количество обращений, в которых высказываются такие чувства и мысли.

Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 70% граждан России считают, что Владимир Путин должен баллотироваться на новый президентский срок. Этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы.

Предстоящие в марте выборы станут пятыми президентскими выборами для Владимира Путина.