Москва, 8 декабря, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Российские медиатехнологи создают вдохновляющие, добрые проекты, хоть и находятся на передовой информационной войны. От их профессионализма и сплочённости зависит успех в борьбе за умы молодого поколения россиян, заявил 8 декабря первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время общения в формате видеоконференцсвязи с выпускниками «Мастерской новых медиа».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы должны понимать, что информационно-психологическая война, война смыслов будет самой долгой. И самое опасное сейчас быть в логике, что сейчас перетерпим и всё нормализуется. Переждать и перетерпеть нельзя. Если будущее будет формироваться без нас, то будет странно потом удивляться, почему оно не учитывает наши интересы. Мы сами должны формировать его все вместе. В информационной войне вы на передовой, это ваша, наша с вами передовая, не менее важная, чем передовая у парней-героев на линии боевого соприкосновения», — сказал Кириенко.

Противник понимает о своём провале в военной и экономической части, следовательно основные силы будут брошены на долгую информационно-психологическую войну. Это будет цивилизованный конфликт, добавил политик.

Для российских медийщиков эта борьба станет особо важной, предстоит серьёзная и долгая работа, подчеркнул Кириенко.

По его словам, сейчас в России имеется огромный запрос на квалифицированные кадры в медиасфере. На обучение в «Мастерской новых медиа» уже подано более 10 тысяч заявок. Совместно справиться с масштабными задачами предстоит также командам Мастерской управления «Сенеж», «Диалога» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В завершении Кириенко поздравил обладателей премии «Мастерской новых медиа». Второй год награда вручается за вклад в развитие сферы новых медиа в России. Обладателями премии стали представители Ижевска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Черкесска, Севастополя, Москвы, ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в ходе идеологической сессии XXV Всемирного русского народного собора начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев заявил, что против России ведутся сразу три войны. Речь идёт о военных действиях на территории Украины, экономической войне с западными санкциями и информационной войне. Он подчеркнул, что Россия проходит через борьбу за собственное я, суверенитет и собственный путь развития. Харичев добавил, что в такой ситуации народ сплотился вокруг национального лидера Владимира Путина.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что президент РФ понимает все обстоятельства жизни российского общества, поэтому Владимир Путин принял решение баллотироваться на пост главы государства.