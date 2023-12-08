Абу-Даби, 8 декабря, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Нефтяные магнаты возглавили рейтинг самых богатых семей мира. Bloomberg опубликовал новые позиции 25 богатейших семей, чьё совокупное состояние за 2023 год выросло на 43%, или на 1,5 трлн долларов.

GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году самой богатой семьей в мире стала правящая династия шейхов и эмиров Объединённых Арабских Эмиратов Аль-Нахайян с состоянием в 305 млрд долларов.

Дом Нахайян впервые вошёл в ежегодный рейтинг семейных состояний и занял при этом самое высокое место.

Семья Аль-Нахайян десятилетиями управляла территорией, ещё до того, как нефть изменила экономику и финансы королевской семьи, отметило агентство.

Второе место у семьи Уолтон. Ей принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Состояние семейного бизнеса оценивается в 259,7 млрд долларов.

На третьей позиции — семья Эрме. Она владеет французским домом моды Hermes по производству одежды класса люкс. Их сумки Kelly на аукционах могут стоить сотни тыс. долларов. Их состояние Bloomberg оценил в 150,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2023 года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 38,575 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloomberg.

Самым богатым остаётся один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. С начала года он увеличил состояние на $2,11 млрд, до $30,7 млрд.

Второе место занимает совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чьё состояние выросло на $2,71 млрд и достигло $27,3 млрд.

Третье место сохранил за собой Вагит Алекперов.

Наибольшие убытки понёс член Совета Федерации от Дагестана и предприниматель Сулейман Керимов. Его состояние уменьшилось на $0,65 млрд, до $8,34 млрд.