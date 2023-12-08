Москва, 8 декабря, 2023, 22:56 — ИА Регнум. 8 декабря в ЕЭС России, ОЭС Сибири и Северо-Запада зафиксированы рекордные уровни потребления электромощности. Таким образом обновлён исторический максимум потребления — он достиг 168 765 МВт. Это на 2821 МВт больше пройденного уровня 10 января этого года. Об этом сообщил «Системный оператор единой энергетической системы».

С 6 по 8 декабря новые исторические максимумы установлены в шести регионах: в Красноярском крае — 7071 МВт (+271 МВт), Иркутской области — 9555 МВт (+134 МВт); Татарстане — 5016 МВт (+69 МВт); в Ингушетии, Якутии — 1508 МВт (+45 МВт) и Калужской области — 1289 МВт (+19 МВт).

Отмечается, что с сохранением морозов прогнозируется дальнейшее увеличение потребления.

Как сообщало ИА Регнум, жителей на севере Иркутской области предупредили о наступлении аномальных морозов — прогнозируется похолодание с 7 по 11 декабря до минус 50 градусов.

Жители Украины должны экономить электричество, поскольку в энергосистеме страны есть дефицит и при отсутствии экономии электричество придётся отключать, заявил 7 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее 7 декабря в компании «Укрэнерго» сообщили, что Украина начала аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии из-за сложной ситуации в энергосистеме.