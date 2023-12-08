Оулу, Финляндия, 8 декабря, 2023, 22:36 — ИА Регнум. В одном из крупных городов Финляндии в городе Оулу местные жители обнаружили ранее не встречавшийся здесь вид огромных тараканов.

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Первые случай обнаружения гигантского насекомого зафиксирован совсем недавно, в начале декабря. Таракана длиной более трёх сантиметров заметили в местном университете, сообщил телеканал YLE.

Таракан имеет блестящий темно-коричневый цвет. Он распространён в Австралии, Японии, в Северной и Южной Америке. Поэтому есть предположение, что тараканы могли попасть в Финляндию с привозимыми грузами.

Дымный таракан всеяден, питается в том числе фекалиями, является переносчиком заболеваний и паразитов.

Как сообщало ИА Регнум, из-за клопов во Франции закрывают школы, французская оппозиция требует сформировать в каждом округе Парижа специальные бригады для борьбы с паразитами, а национальные депутаты собираются предложить специальный законопроект, чтобы справиться с ползучей угрозой.

В Великобритании выяснили, что химикаты, содержащиеся в средстве от клопов, стали причиной гибели британской пары в египетском отеле летом 2018 года.