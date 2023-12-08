Москва, 8 декабря, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает заменить в законе об образовании термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта», говорится в документе, размещённом в думской электронной базе.

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Термин «умственно отсталый», по мнению российских властей, является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации.

«В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин «умственная отсталость» на термин «нарушение интеллекта», уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3», — сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта также намерены расширить категории обучающихся «особенных» детей, которые нуждаются в специальных условий для образования. Решение по каждому конкретному ребёнку будет принимать комиссия на основании комплексного психолого-медико-педагогического обследования.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника» заявлял, что главная цель действий российских властей заключается в том, чтобы дети росли счастливыми в суверенной и благополучной стране.

По его словам, Россия продолжит развивать суверенную систему образования, опираясь на традиции отечественной педагогики и используя передовые технологии.