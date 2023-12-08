Москва, 8 декабря, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Росреестр внёс Ассоциацию блогеров и агентств (АБА) в список саморегулируемых организаций, этот статус позволит блогерам и агентствам-членам АБА защищать свои интересы, самостоятельно создавать единые стандарты и правила для отрасли, релевантно влиять на законы в интересах рынка, сообщили 8 декабря ИА Регнум в пресс-службе агентства.

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«Теперь АБА сможет официально представлять интересы рекламных агентств и блогеров на уровне государства, принимать участие на стороне рынка в антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров, обжаловать в арбитражном суде нормативно-правовые акты органов госвласти, а также устанавливать релевантные стандарты и нормы в сфере influence маркетинга», — приводит пресс-служба слова со-основателя ассоциации Максима Перлина.

В июле создание саморегулируемых организаций на базе АБА поддержал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках отраслевой дискуссии на «Российской креативной неделе».

АБА в новом статусе продолжит активную деятельность по таким направлениям, как обсуждение законопроектов, которые влияют на деятельность блогеров (в частности, по вопросам маркировки рекламы), выделение деятельности блогеров в отдельный ОКВЭД, создание единых правил и этических ориентиров для блогеров, а также выявление недобросовестных участников рынка.

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) объединяет ведущие агентства со специализацией в influence-маркетинге: 46 агентство, 50 тыс. блогеров, 135 млн подписчиков.

Как передавалоИА Регнум, ранее в Госдуме предложили упростить маркировку рекламы для блогеров. Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что каждый блогер, который уже достиг большого количества аудитории, должен хотя бы дублировать свой контент на российских площадках как переходный этап размещения на отечественных платформах. Однако при задваивании контента возникает вопрос задваивания отчётности по маркировке рекламы. Чтобы помочь авторам и стимулировать развитие российских соцсетей, он предложил упростить процедуру маркировки рекламы в таких случаях.