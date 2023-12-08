Киев, 8 декабря, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Сотрудники киевской полиции силой воспрепятствовали передаче еды насельнику Киево-Печерской лавры архимандриту Варнаве. Видео инцидента опубликовала Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах видно, как полицейские в балаклавах не разрешают мужчине передать пакет с продуктами. Через некоторое время из здания монастыря выходит архимандрит, мужчина пытается вручить ему пакет с едой, но полицейские силой отбирают его у мужчины.

«Когда насельник Киево-Печерской Лавры архимандрит Варнава подошёл к выходу заблокированного лаврского корпуса № 58, чтобы забрать пакет с едой, его грубо затолкал обратно в корпус один из полицейских, выбил у него телефон и отобрал пакет с продуктами. При этом сотрудники полиции отказались представиться и объяснить, на основании каких законов или распоряжений они совершали силовые действия против монаха», — сказано на сайте монастыря.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября вандалы устроили погром в одном из строений Киево-Печерской лавры. В 42-м корпусе были выбиты окна, вырваны и погнуты защитные ставни, жалюзи, электрические провода, свечи разбросаны на улице. Пострадали канцелярия, бухгалтерия, ризница и ювелирная мастерская.

В конце октября киевские власти оставили Киево-Печерскую лавру без отопления. С лаврой не подписали новый договор, в кельях понизилась температура, и монахи были вынуждены принести электрические обогреватели.

В марте 2023 года между УПЦ и раскольнической «православной церковью Украины» (ПЦУ) обострился конфликт, началось вытеснение монахов из Киево-Печерской лавры, одного из первых монастырей Руси, древнейшего на Украине. Монахов начали выселять из обители, украинские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор. Представители киевского режима заявили, что в лавре могут остаться монахи, которые перейдут к раскольникам.

В России действия украинских властей охарактеризовали как репрессии против УПЦ.