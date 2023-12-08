Москва, 8 декабря, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Комиссия ведёт подсчёт ущерба, нанесённого Луганской Народной Республике украинскими войсками, ЛНР намерена выставить Киеву соответствующий иск, сообщил 8 декабря глава региона Леонид Пасечник на пресс-конференции в рамках Международной выставки-форуме «Россия».

Официальный сайт главы ЛНР

«На территории Луганской Народной Республики работает соответствующая комиссия, которая ведёт учёт тех преступлений, которые совершены на территории ЛНР в отношении её жителей», — сказал он.

Глава республики отметил, что учёт касается и гибели людей в результате преступных действий Киева, и нанесённого ущерба.

«Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, арбитражный суд Крыма 25 октября удовлетворил первый иск правительства республики об иске к Украине из-за водной блокады, сумма иска составила 152,6 млрд рублей. По словам председателя комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергея Трофимова, следующий иск Крыма к киевскому режиму о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой.

Руководство республики «поимённо» назовёт причастных к украинской водной блокаде. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что региональные власти обнародуют списки инициаторов и исполнителей «преступной блокады».

Константинов прежде заявлял, что у жителей полуострова есть все шансы доказать в суде свою правоту. Он отмечал, что действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными, киевские власти хотели лишить крымчан воды, однако реализовать преступные замыслы им не удалось, поскольку республике помогла вся Россия.